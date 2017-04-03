СРОЧНО! В метро Петербурга произошел взрыв // ВИДЕО, ФОТО. ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ

На синей ветке метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, передает РБК: информация уже подтверждена пресс-службой метрополитена.
По словам очевидцев, взрыв произошел то ли в вагоне, то ли на станции «Сенная площадь», много пострадавших. Официальной информации о пострадавших пока нет.
ОБНОВЛЕНИЕ 17.10: Взрыв произошел на станции «Технологический институт».
По данным «Открытой России», взрывов было два — второй произошел между станциями «Сенная» и «Технологический институт».
Предположительно, мощность взрывов составляла по 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали более десяти человек, цифры уточняются.
ОБНОВЛЕНИЕ 17.29: По данным «Интерфакса», погибли десять человек, ранены 20 человек.
Несколько станций метро закрыты, среди них «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор».
Видео: Fontanka.ru
Видео Марии Пашковой
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