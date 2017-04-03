Филиал тюменского агентства недвижимости «Сова» открылся в Сургуте

Сегодня на сургутском рынке недвижимости пополнение: в город зашло агентство «Сова». Его первый офис был открыт в 2010 году в Тюмени, затем в Тобольске, и вот теперь в самом центре Сургута.

Особенностью агентства является то, что помимо продаж внутри города, его специалисты занимаются и загородной недвижимостью. По сути, это первая и единственная группа агентов, профессионально работающая в этой сфере. «Сова» имеет самую большую базу предложений по дачам, земельным участкам коттеджам и загородным домам.

Также для сургутян открытие такого агентства станет отличной возможностью дистанционного приобретения недвижимости в Тюмени. Как рассказала генеральный директор АН «Сова» Оксана Белевцова, именно сургутяне «спровоцировали» компанию на расширение в нашем городе:

«Совсем недавно нам исполнилось семь лет. Спасибо, что верите в нас. Оказание риэлтерских услуг должно быть качественным. Мы выступаем гарантом и стеной, потому что рядом с нами всегда находятся наши надежные партнеры – застройщики и банки. Это «Сбербанк», «ВТБ24», «Запсибкомбанк» и многие другие».

Среди наиболее крупных застройщиков – компания «Северные строительные технологии» и «Брусника». Однако агентство недвижимости рассчитывает на расширение партнерской и клиентской базы. В ближайшее время увеличится и штат сотрудников: их количество должно вырасти до полусотни человек.

Во время открытия сургутского филиала были озвучены важные слова: появление на рынке профессионального игрока всегда означает повышение уровня конкуренции и априори – увеличение качества услуг для конечного потребителя. Так что с приходом нового агентства недвижимости, в выигрыше оказываются, в первую очередь, именно простые горожане.