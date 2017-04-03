​Кремль: Перенос «Прямой линии» Путина не связан с антикоррупционными митингами

«Прямая линия» российского президента Владимира Путина перенесена на июнь вне зависимости от протестных акций, которые прошли в марте, заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков. «Эта версия не имеет правдоподобного вида вообще, — цитирует его republic.ru. — Увязывать это достаточно абсурдно, и никакой здесь, скажем так, идеологической или иной подоплеки нет». Он отметил, что решение о переносе было принято около двух месяцев назад, когда об акциях ничего не было известно.

Напомним, что о переносе сеанса общения президента и населения стало известно сегодня — об этом написал «Коммерсантъ», чьи эксперты отметили, что Кремль не хочет говорить об этом.