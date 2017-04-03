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​Путин припомнил 90-е годы, говоря о возможности цензуры в интернете

Цензура в интернете возможна, уверен российский президент: она должна учитывать состояние, в котором находится общество.

Разговор о цензуре зашел на проходящем в Санкт-Петербурге IV Медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», сообщает republic.ru. Говоря о ней, Владимир Путин припомнил 90-е годы, когда, по его словам, «под демократией понимали вседозволенность, а под рынком – расхищение государственных средств».

Теперь «определенные рамки» существуют во всех странах, «расхристанной квазисвободы» в интернете нет, говорит президент: в России также имеются законодательные ограничения для СМИ — и их можно распространить и на интернет. Имеется в виду запрет на пропаганду суицидов, терроризма, наркотиков.

«Нам не следует критиковать то, что делается в Китае, — парировал президент на довод об этой стране, глее, как известно, цензура является жесткой. — Полтора миллиарда человек. Пойдите попробуйте ими поуправляйте. Когда-то Наполеон сказал: «Китай спит, и дай бог, чтобы он спал как можно дольше». Китай уже давно проснулся, и этими процессами нужно управлять».


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Сегодня в 16:12, просмотров: 111, комментариев: 1


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 17:04
На самом деле достаточно всего лишь часть ресурсов наделить статусом СМИ, и производить над ними любую цензуру, какую власти считают необходимой для собственного благополучия.
Остальные же ресурсы и соцсети необходимо признать средством личной коммуникации, и навсегда освободить от государственного внимания.

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