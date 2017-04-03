​ŠKODA AUTO Россия объявила о старте производства новой ŠKODA OCTAVIA на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде

Новая ŠKODA OCTAVIA будет локально производиться на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде по методу CKD. Производство полного цикла (CKD) означает, что на завод поступают детали и компоненты будущей модели, которые на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. На заводе устанавливается двигатель, коробка передач, вклеиваются стекла, монтируются сиденья, закрепляются логотипы.

ŠKODA OCTAVIA — абсолютный бестселлер за всю историю марки. Новая модель задает высокие стандарты, меняя представления об автомобилях своего класса. Автомобиль оснащается поистине премиальными технологиями: самыми современными электронными помощниками, информационно-развлекательными системами и дополнительными опциями для безопасности и комфорта. Элегантный дизайн, исключительная вместительность салона и багажника, широкий набор решений в духе «Simply Clever» — новая ŠKODA OCTAVIA впишет очередную страницу в историю успеха этой легендарной модели.

Для модели доступна линейка из трех бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5-МКП и 6-АКП, версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6-МКП и роботизированной коробкой DSG-7. Впервые в России к заказу доступна ŠKODA OCTAVIA в кузове лифтбек с системой полного привода 4×4. Полноприводная версия оснащается двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.

Технологичный двигатель 1.6 MPI с 2015 года также собирается в России, на моторном заводе Volkswagen Group Rus в Калуге. Он устанавливается на большинство моделей ŠKODA российской сборки, в том числе будет устанавливаться на новые ŠKODA OCTAVIA.

Помимо новой OCTAVIA на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде также по методу CKD производится модель YETI, а российское производство RAPID локализовано на заводе в Калуге.

Первые автомобили доступны в шоу-руме автоцентра ВМ Сургут с 1 апреля.

Все автомобили ŠKODA OCTAVIA оборудуются системой ЭРА-ГЛОНАСС.