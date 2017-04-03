​В Нягани экс-сотрудника нацгвардии подозревают в служебном подлоге и вымогательстве взятки

В Нягани после прокурорской проверки возбуждено три уголовных дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов. Его подозревают в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и вымогательстве взятки.

Речь идет о бывшем старшем инспекторе лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по городу, который с 1 октября 206 года был назначен на должность начальника территориального отделения лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре.

Сотрудники окружной прокуратуры выяснили, что в еще в феврале 2016 года он, используя служебные полномочия, потребовал от директора ПОУ «Няганская СТШ» РО ДОСААФ передать ему денежные средства за граждан, которые проходили обучение по программе профессиональной подготовки частных охранников и безопасного обращения с оружием. При этом он высказал угрозы в адрес директора о принятии мер по закрытию стрелкового тира образовательной организации. Чтобы оказать давление на руководство образовательной организации, правоохранитель организовал в школе проверку и вынес предписание о приостановлении деятельности тира без предусмотренных законных оснований.

«Директор во избежание негативных экономических последствий была вынуждена согласиться с условиями должностного лица. На протяжении длительного периода времени она передавала последнему денежные средства путем переводов на его банковский счет в общей сумме более 65 тысяч рублей, - рассказали о противозаконной деятельности в пресс-службе надзорного ведомства. - Также установлено, что в апреле 2016 года сотрудник полиции был включен в состав комиссии ПОУ «Няганская СТШ» РО ДОСААФ по проверке у граждан знаний правил и наличия навыков безопасного обращения с оружием. Используя служебные полномочия, из корыстных побуждений, он внес заведомо ложные сведения в официальный документ - акт о результатах проведения проверки частных охранников и работников юридических лиц о том, что двое жителей города прошли проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия».

Сейчас ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры.