​Для призывников Югры и их родителей работает «горячая линия»

Во время весеннего призыва на военную службу в 2017 году в военной прокуратуре Тюменского гарнизона и военном комиссариате Югры будет работать консультационный центр и телефон «горячей линии», сообщает военный комиссариат города Нижневартовска и Нижневартовского района

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам военной службы или подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц военного управления путем личного обращения и по телефону.

Обратиться за помощью можно по телефону военной прокуратуры в г. Тюмень: улица Полевая, 1, корпус 2; телефон 8 (3452) 64-75-88, а также в окружной военный комиссариат в г. Ханты-Мансийск: улица Мира, 20; телефон 8 (3467) 39-70-30.

Весной 2017 года из Югры в армию должны призвать 1460 человек. Работа по призыву граждан на военную службу началась 1 апреля.