​Жителю Нягани грозит уголовное наказание за кражу щенка дорогостоящей породы

20-летнему жителю Нягани грозит уголовное наказание за то, что он увел со двора частного дома понравившегося ему щенка породы Алабай. В полицию обратилась хозяйка собаки, которая сообщила, что ущерб, причиненный злоумышленником, составил 28 тысяч рублей.

«Как установили полицейские, проходя мимо жилого дома, молодой человек заметил во дворе возле будки собаку, которая ему понравилась. Пес легко пошел на контакт с незнакомым человеком, воспользовавшись этим, злоумышленник снял ошейник, на котором была закреплена цепь, и увел его со двора», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

В полиции уточнили, что молодой человек раньше ни в чем криминальном замечен не был. Однако теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.