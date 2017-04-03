16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  55,9606   EUR  59,8107  

​Жителю Нягани грозит уголовное наказание за кражу щенка дорогостоящей породы

20-летнему жителю Нягани грозит уголовное наказание за то, что он увел со двора частного дома понравившегося ему щенка породы Алабай. В полицию обратилась хозяйка собаки, которая сообщила, что ущерб, причиненный злоумышленником, составил 28 тысяч рублей.

«Как установили полицейские, проходя мимо жилого дома, молодой человек заметил во дворе возле будки собаку, которая ему понравилась. Пес легко пошел на контакт с незнакомым человеком, воспользовавшись этим, злоумышленник снял ошейник, на котором была закреплена цепь, и увел его со двора», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

В полиции уточнили, что молодой человек раньше ни в чем криминальном замечен не был. Однако теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:28, просмотров: 46, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Удача в «квадратах»

​Удача в «квадратах»
Какую квартиру выиграла подписчица «Нового Города» Валентина Кожевникова
Блог газеты «Новый Город» Сегодня в 09:53
222 0
​Сургутская неделя. От посадки до заплатки

​Сургутская неделя. От посадки до заплатки
Традиционный обзор событий из жизни нашего города
Олег Владимиров 02 апреля в 10:11
907 0
​Верной дорогой...

​Верной дорогой...
Ровно как в рассказе Аверченко. Прочитал заявление Мизулиной про «уроки патриотизма» — полевел, подписался на фейсбук Навального. Наткнулся на слова Яровой о том, что «борьба с коррупцией может разрушить суверенитет страны», перечислил деньги на счет ФБК.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 31 марта в 13:15
806 12
​«На лыжах покатался»

​«На лыжах покатался»
Всю нынешнюю неделю в топе новостей — реакция на митинги официальных лиц, депутатов, представителей культуры и простых преподавателей ОБЖ
Анна Богдевич 31 марта в 10:59
608 2
​С Димоном не определились // ИНФОГРАФИКА

​С Димоном не определились // ИНФОГРАФИКА
Среди аудитории siapress.ru нет четкого понимания: стоит ли доверять расследованию Навального о недвижимости премьера
Андрей Луговой 31 марта в 10:24
540 5
​Помощь за деньги – это уже услуга

​Помощь за деньги – это уже услуга
Помощь начинают оценивать в деньгах, будь то «добровольные народные дружинники» или волонтеры на крупном федеральном мероприятии. Это извращает само понятие добровольчества.
Дмитрий Пахотин, депутат городской Думы, бизнесмен, владелец кошки Мони 31 марта в 10:04
464 3
​Молодежи в картинках дали альтернативное объяснение, почему снизился уровень жизни

​Молодежи в картинках дали альтернативное объяснение, почему снизился уровень жизни
«Кто не был в молодости революционером, у того нет сердца, а тот, кто потом не стал консерватором, у того нет ума», — данная фраза наиболее выразительно показывает различие в восприятии получаемой информации в зависимости от возраста.
Александр Пурышев, политолог 30 марта в 12:58
699 5
​Мы взяткам скажем «нет» // ИНФОГРАФИКА

​Мы взяткам скажем «нет» // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru «на лапу» никому не дает
Андрей Луговой 30 марта в 10:47
371 2
Юрий Нуреев

​Снова номенклатура
Похвальные речи выгодно высвечивают фигуру спикера Совфеда на фоне демонстративно катающегося на лыжах Дмитрия Медведева — хотя вряд ли смогут усыпить бдительность населения. Матвиенко все-таки давно и прочно ассоциируется у нас скорее с сосулями.
Юрий Нуреев 29 марта в 16:49
1072 19
​Немногодетные семьи // ИНФОГРАФИКА

​Немногодетные семьи // ИНФОГРАФИКА
Половина голосующей аудитории siapress.ru согласна с предложением ограничивать количество приемных детей в семьях
Андрей Луговой 29 марта в 12:01
526 9
​Нового «Болотного дела» ждать не стоит

​Нового «Болотного дела» ждать не стоит
Причина проста: в следующем году выборы и власть постарается понравиться избирателям, а избивая и сажая детей, народной любви не добьешься.
Екатерина Шульман, политолог 28 марта в 16:06
1873 7
​Семейное дело

​Семейное дело
Молодая супружеская пара организовала в Сургуте воскресные прогулки с бездомными собаками
Елена Ногина, волонтер ОД «Дай лапу» 28 марта в 14:54
860 3
​Рынок ушел в красное // АУДИО, ТЕКСТ

​Рынок ушел в красное // АУДИО, ТЕКСТ
К чему приведет снижение ключевой ставки Центробанком и другие вопросы — в новостях из мира экономики
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 28 марта в 11:38
449 0
Олег Владимиров

​В пределах дарвинизма
По всей Руси люди на улицы повыскакивали, не хотят, чтобы он был им Димоном. Думаю, фигурант тоже не горит желанием им быть. Но что поделаешь, надо: Димон так Димон. Профессия такая.
Олег Владимиров 28 марта в 11:19
954 22
​Гомеопатия неактуальна // ИНФОГРАФИКА

​Гомеопатия неактуальна // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru определились со своим отношением к «сахарным шарикам»
Андрей Луговой 28 марта в 11:05
362 0
Анастасия Семихатских

​Необщественный транспорт
Не хочется возвращаться к старой шарманке а-ля «У нас такой богатый город, а нормального общественного транспорта (дорог / дворов / парков и иже с ними) нет…». А приходится.
Анастасия Семихатских 27 марта в 16:48
839 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика