​За кражу электроэнергии предлагают сажать на шесть лет

Депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства, сообщает РИА «Новости». Парламентарии объясняют необходимость внесения поправок связана с участившимися случаями кражи электроэнергии.

В случае принятия поправки, кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.