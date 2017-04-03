​Железнодорожники готовятся к паводку в Сургутском регионе СвЖД

В Сургутском регионе Свердловской железной дороги проводятся противопаводковые мероприятия. По данным специалистов метеорологической службы ОАО «РЖД», высота снежного покрова в Сургутском регионе в этом сезоне на 20-50 процентов выше нормы.

«В рамках обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов в период интенсивного таяния снега сургутские железнодорожники проводят комплекс противопаводковых мероприятий. Работа организована во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, подразделениями МЧС России», - сообщили в пресс-службе СвЖД.

Сейчас особое внимание уделяется очистке от снега и льда кюветов, водоотводных канав, отверстий малых мостов и труб, отводу воды от стрелочных переводов на станциях и прилегающих территориях. Ведется работа по укреплению потенциально опасных по размыву участков дорог, на которых в паводок будет установлено постоянное наблюдение. «Принимаемые меры нацелены, прежде всего, на исключение случаев деформации земляного полотна и обеспечение безопасности движения», - уточнили в компании.

Для предотвращения размывов, разрушений инженерных сооружений и ликвидации возможных последствий паводка на станциях Демьянка, Сургут, Ульт-Ягун, Нижневартовск и Пурпе будут дежурить специально сформированные противоразмывные поезда со щебнем и пиломатериалами.

Вскрытие большинства рек в границах СвЖД ожидается в обычные сроки: в северных и восточных регионах дороги - 16-28 апреля, на юге и западе 4 - 20 апреля, на реке Обь – в начале мая.