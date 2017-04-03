​В Югорске подросток за вечер совершил несколько автомобильных краж и угон

В Югорске 16-летнего подростка подозревают в серии автомобильных краж и угоне машины, которые он совершил за один вечер. Юношу задержали благодаря бдительности сотрудников автозаправки, куда он заехал, когда в украденной машине кончился бензин.

Сотрудники полиции рассказали, как парень провел вечер. Прогуливаясь по улице Мира, он решил угнать автомобиль ВАЗ-2106. Одна из дверей транспортного средства была открыта, чем и воспользовался правонарушитель, но далеко уехать ему не удалось. Под управлением неумелого водителя машина забуксовала в сугробе. Тогда молодой человек решил похитить из нее магнитолу и аккумуляторную батарею. Совершив кражу, девятиклассник открыл дверь другого припаркованного в том же дворе автомобиля. Из ВАЗ-2110 он также забрал магнитолу и аккумулятор. Похищенное имущество парень спрятал под куртку и унес к себе домой. Вернувшись на улицу, несовершеннолетний продолжил свои преступные деяния. Во дворе по соседству он похитил магнитолу из машины ВАЗ-2109 и с похищенным в руках двинулся дальше.

«По проверенной схеме подозреваемый открыл дверь ВАЗа-2112, в замке зажигания которого он увидел ключи и сразу этим воспользовался. Угнав транспортное средство, молодой человек заехал за товарищем и вместе они поехали кататься по городу. Когда закончилось топливо, молодой злоумышленник направился на автозаправку, где и был обнаружен полицейскими», - заключили в пресс-службе УМВД Югры. Также в ведомстве уточнили, что родители несовершеннолетнего нарушителя закона ранее привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», а также по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание, которое может получить подросток, до пяти лет лишения свободы.