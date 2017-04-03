​Ъ: «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится в июне

«Прямая линия» с Владимиром Путиным может состоятся в июне. Ее приурочат к Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в апреле «Прямой линии» не будет. Он объяснил перенос графиком главы государства.

Эксперты «Ъ» считают, что перенос связан не только с недавними акциями протеста, на фоне которых «невыгодно проводить прямую линию», но и с тем, что к общению президента с народом в администрации президента (АП) хотят «сформулировать повестку» президентской кампании.

«Дело не только в том, что сейчас невыгодно проводить прямую линию из-за акций протеста. Дело в том, что выходить на прямую линию нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики. Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию»,— сказал политолог Константин Калачев. По его словам, «на прямой линии должны объяснить, почему россияне должны голосовать за Владимира Путина, показать образ привлекательного будущего».

Владимир Путин общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. В 2013–2016 годах прямая линия проходила в апреле.