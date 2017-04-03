​В Югре продолжают закрывать ледовые переправы

В Югре с 1 апреля закрыты три ледовые переправы межмуниципального значения в Березовском районе: на реках Кемпаж и Ляпин на автозимнике с. Ломбовож – с. Саранпауль и на реке Северная Сосьва на автозимнике п.Сосьва - д. Кимкьясуй.

«В связи с возрастающей опасностью при движении по льду через водоемы следует пользоваться только оборудованными ледовыми переправами согласно установленным нормам грузоподъемности и соблюдать правила безопасного поведения на льду», - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

На сегодняшний день в Ханты-Мансийском округе функционируют 66 ледовых переправ, из них 40 межмуниципального значения и 26 технологических. Закрытие всех переправ планируется в первой декаде апреля.