​На этой неделе весна в Югру не придет

На этой неделе в Югре будет стоять неблагоприятная погода. По крайней мере, до среды ожидаются снегопады и сильный ветер, следует из прогноза Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На понедельник, 3 апреля, синоптики объявили штормовое предупреждение: местами в округе ожидается ветер западных направлений порывами до 12-17 метров в секунду и снежная метель. Дневные температуры составят 0,-5 ºС.

4 и 5 апреля также ожидается порывистый ветер и снегопады. Температура ночью составит -7,-12 ºС, при прояснениях до -18 ºС, днем -1,-6 ºС, местами 0,+5 ºС.

По данным портала «Гисметео», снегопады будут идти в Югре до конца этой недели. И только 10 апреля они утихнут и температура воздуха поднимется выше нуля.