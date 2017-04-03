​ГИБДД Югры предупреждает о возможном росте ДТП из-за погодных условий

Окружная Госавтоинспекция предупредила водителей о возможном росте ДТП из-за неблагоприятной погоды. В округе ожидаются обильные снегопады, резкий ветер, гололед.

«В связи с этим автоинспекторы обращаются к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям», - говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отметим, за минувшие выходные в Югре произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли восемь человек.

По прогнозам Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, сегодня в Югре ожидается снежная метель и ветер порывами до 12-17 метров в секунду.