​Причиной смерти Евгения Евтушенко назвали рак

Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил его сын агентству Associated Press.

По словам Евгения Евтушенко-младшего, после диагностирования онкологического заболевания шесть лет назад отцу сделали операцию по удалению части почки, однако болезнь вернулась.

Поэт, однако, «ушел вполне мирно, безболезненно», добавил он: в его последние минуты рядом были родные и близкие. «Я держал его за руку около часа перед концом. Он знал, что его любят», — сказал Евтушенко-младший.

Напомним, весть о смерти поэта пришла накануне: он умер в больнице американского города Талса, куда ранее был госпитализирован в тяжелом состоянии.