​Причиной смерти Евгения Евтушенко назвали рак

Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил его сын агентству Associated Press.
По словам Евгения Евтушенко-младшего, после диагностирования онкологического заболевания шесть лет назад отцу сделали операцию по удалению части почки, однако болезнь вернулась.
Поэт, однако, «ушел вполне мирно, безболезненно», добавил он: в его последние минуты рядом были родные и близкие. «Я держал его за руку около часа перед концом. Он знал, что его любят», — сказал Евтушенко-младший.
Напомним, весть о смерти поэта пришла накануне: он умер в больнице американского города Талса, куда ранее был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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