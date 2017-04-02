​При наводнении в Колумбии погибли 254 человека

На юго-западе Колумбии произошло наводнение: в результате оползней и селей погибли не менее 254 человек, передает polit.ru.

С соответствующими цифрами выступил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Он отметил, что еще 220 человек числятся пропавшими без вести, 202 человека пострадали.

Город Мокоа, принявший на себя основной удар, «полностью изолирован», заявил мэр город Жозе Кастро, жители его остались без продовольствия и питевой воды. Ликвидацией последствий трагедии занимаются тысячи полицейских и солдат.