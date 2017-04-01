​Умер Евгений Евтушенко

Советский и россиийский поэт Евгений Евтушенко умер сегодня на 84-м году жизни: об этом «Ведомости» сообщают со ссылкой на вдову поэта Марию Новикову.

«Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца», — сказала она.

Напомним, накануне стало известно о госпитализации Евтушенко: он был помещен в одну из американских клиник в тяжелом состоянии.

Евгений Евтушенко жил в США с 1991 года. Первая его книга стихов «Разведчики грядущего» почти четырьмя десятилетиями ранее — в 1952 году — вышла в СССР, тогда же он стал самым молодым членом Союза Писателей. В биографии Евтушенко — номинация на Нобелевскую премию по литературе, а также более 150 книг, изданных как на русском, так и на других языках мира.