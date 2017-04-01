​Кремль нашел объяснение низкому рейтингу Путина в США

В Кремле объяснили низкие рейтинги российского президента Владимира Путина в США длительной антироссийской пропагандой. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «это не проблема, но мы сожалеем об этом. Мы понимаем, что данные цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде», — слова чиновника из интервью ABC News приводят «Ведомости».

Ранее этот телеканал привел цифры: только девять процентов американцев относятся к Владимиру Путину положительно.

Между тем, отношение Дональда Трампа к российскому коллеге и к стране в целом не поменялось со времен избирательной кампании, уверены в Кремле: «Конечно, Россия была, так скажем, элементом американской предвыборной кампании, была частью повестки дня в определенной степени, но вряд ли влияние этого элемента было решающим», — заключил Дмитрий Песков.