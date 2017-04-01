​ФБР опубликовало новые фото трагедии 11 сентября // ФОТО

ФБР США опубликовало на своем сайте новые фотографии из Пентагона, сделанные 11 сентября 2001 года после атаки террористов: всего доступно 27 кадров.

Напомним, теракт стал крупнейшим в истории Америки: в нем погибли 2974 человека. 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а еще два — на Пентагон и, предположительно, на Капитолий или Белый дом.