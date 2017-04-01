​ВВП России в IV квартале 2016 года увеличился

ВВП России показал рост на 0,3 процента в четвертом квартале 2016 года. О росте по отношению к тому же периоду 2015 года сообщает Росстат, отмечая, что увеличения показателей не фиксировалось с начала 2015 года.

В гдовом выражении экономика России в 2016 году, однако, продолжала сокращаться — падение составило 0,2 процента.

По прогнозу Центробанка, в первом квартале этого года ВВП увеличится на 0,4-0,7 процента, а в годовом выражении по итогам 2017-го рост составит 1-1,5 процента.