​Марин Ле Пен пыталась взять кредит на избирательную кампанию в России

Лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в 2016 году пыталась оформить кредит в российском банке на три миллиона евро, передает издание Mediapart. Предполагалось, что деньги даст банк «Стратегия» под шесть процентов годовых, цель — участие Ле Пен в президентских выборах во Франции.

Выдаче денег помешал отзыв лицензии: он произошел 21 июня 2016 года, в то время как французы планировали обратиться в кредитное учреждение в июле. Это послужило поводом для заявлений Ле Пен, что ее президентская кампания Россией не финансируется.