​Дизайнеру Артемию Лебедеву закрыли въезд на Украину

Российскому дизайнеру Артемию Лебедеву запретили ездить на Украину, передает polit.ru со ссылкой на украинские СМИ, получивщие соответствующую информацию от СБУ.
Поводом послужил тот факт, что апреле 2016 года Лебедев ездил в Донецк, кроме того, он неоднократно высказывался за включение Крыма в состав РФ: СБУ посчитала это «совершением деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».
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