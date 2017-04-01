​Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии

Поэт Евгений Евтушенко накануне был госпитализирован в США в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на его жену Марию Новикову.

«Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование», — сказала она.

Напомним, что поэт с 1991 года живет в США, куда уехал, чтобв преподавать. 18 июля ему исполнится 85 лет.