​Треть работающих югорчан заняты на тяжелых, вредных или опасных производствах

Из 750 тысяч работающего населения Югры 205 тысяч занято на тяжелых работах или связанных с вредными, опасными условиями труда. При этом основными экономическими отраслями, формирующими профзаболевания, являются добыча полезных ископаемых и транспорт. Всего же, на территории округа трудится 290 тысяч человек, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат периодическим медицинским осмотрам. Об этом на прошедшей в Ханты-Мансийске пресс-конференции сообщил главный врач Центра профессиональной патологии, депутат Думы ХМАО-Югры, Николай Ташланов.

По итогам 2016 года десять процентов из всех обследованных пациентов имеют показания к санаторно-курортному лечению, около 15 процентов – нуждаются в диспансерном наблюдении по месту жительства в связи с уже имеющейся хронической патологией. За последние три года зарегистрировано 320 случаев профессиональных заболеваний, когда по итогам обследования людям установлена инвалидность, и они не смогли продолжить свою трудовую деятельность. Подавляющее большинство из них – работники нефтегазовой и транспортной отраслей. Профессиональными группами риска остаются лётчики, бурильщики, водители, электросварщики.

В структуре профессиональных заболеваний наиболее часто встречается потеря или снижение остроты слуха, вибрационная болезнь, заболевания костно-мышечной системы. В силу объективных причин, связанных со спецификой нашего региона, наибольшее количество профпатологий выявляется в промышленных территориях ХМАО: Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске.