​В Минтруде заметили начало роста реальных доходов россиян

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что реальные доходы населения в этом году начали расти с учетом прогнозируемого уровня инфляции в четыре процента.

«Если прогнозы будут реализованы, то есть ощущения, что инфляция будет чуть больше 4%, сейчас такие прогнозы есть. С учетом этого в январе-феврале реальные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на один процент, реальная заработная плата выросла на 2,3 процента. Напомню, что в прошлом году реальные доходы падали, а реальная зарплата по итогам года выросла всего лишь на один процента, чуть меньше одного процента», - цитирует выступление Топилина на коллегии Минтруда в пятницу «Интерфакс».

Он добавил, что в целом намечается рост доходов.