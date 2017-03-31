​Украину предупредили об отказе некоторых стран от участия в «Евровидении» из-за недопуска России

Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делентре официально уведомила власти Украины, что некоторые страны намерены отказаться от участия в «Евровидении-2017» из-за запрета СБУ пускать российскую певицу Юлию Самойлову, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на oikotimes.com.

В заявлении также сказано, что запрет на въезд российской участнице отрицательно скажется на международной репутации Украины. Кроме того, Делентре не исключила, что Украину в будущем отстранят от участия в мероприятиях союза.

«Мы просим вас подтвердить, что госпожа Самойлова сможет участвовать в ежегодном конкурсе на тех же условиях, что и остальные 42 делегации», — отметила Делентре.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.