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​Югра приняла Координационно-методический совет нотариальных палат УрФО

Ханты-Мансийский автономный округ впервые принял Координационно-методический совет (КМС) нотариальных палат Уральского федерального округа.

27 марта в Сургут съехались нотариусы Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Самарской области. Впервые Югру в рамках межрегионального мероприятия посетил Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Открывая заседание КМС, гостей поприветствовали Президент Нотариальной палаты Югры Жанна Самойлова и председатель Координационно-методического совета нотариальных палат УрФО, нотариус Кургана Наталья Вшивкова, которые выразили общее мнение, что нотариусам Урала нужно чаще встречаться – не реже двух раз в год. Как отметили нотариусы, необходимость в их проведении высока: меняется законодательство, нотариат получает новые полномочия и общих вопросов, требующих решения и выработки общего мнения, становится все больше и больше. С ними согласился Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, заметив при этом, что в Уральском федеральном округе не только добывается значительная часть полезных ископаемых России, но здесь также располагаются крупнейшие научные школы страны.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по ХМАО-Югре Татьяна Рудая, приветствуя гостей от имени руководителя Владимира Хапаева, отметила, что между нотариусами и регистраторами округа сложились многолетние конструктивные деловые отношения, а все возникающие проблемы решаются оперативно, без организации личных встреч - по телефону, практически в режиме онлайн.

Начальник Управления Минюста России по ХМАО-Югре Владимир Брюхов в своем приветствии, направленном нотариусам, выразил надежду, что опыт таких встреч полезен всем участникам мероприятия, пожелал Совету плодотворной работы и эффективного взаимодействия.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в своем выступлении напомнил о достижениях современного нотариата и вопросах, имеющих первостепенное значение:

«В последнее время законодатель уделил нотариату существенное внимание. Функции нотариата значительно расширены. За последние 10-15 лет нотариат стал более серьезным инструментом в гражданском обороте. Государство доверяет нам все новые полномочия и нотариат уже доказал свою возможность справиться с поставленными перед ним задачами. Самое главное сейчас – оправдать оказанное нам доверие, - подчеркнул Константин Корсик. - Если мы провозглашаем, что нотариусы – самые квалифицированные юристы в сфере гражданского оборота, это должно соответствовать действительности. Необходимо строго следить, чтобы нотариусы минимум раз в четыре года в обязательном порядке ездили на курсы повышения квалификации. Нотариусы – это универсальные высококвалифицированные юристы и не должно быть нотариусов, работающих только в сфере корпоративного права, другие – в сфере семейного права, третьи – со сделками с недвижимостью, четвертые – штампующие копии документов. Мы должны не только оперативно всех нотариусов научить, как совершать все нотариальные действия, в том числе появляющиеся с введением нового законодательства, но и обеспечить единство правоприменительной практики».

Президент ФНП особо остановился на взаимодействии нотариата с Росреестром. Напомнил, что сегодня граждане могут у нотариуса удостоверить сделку с недвижимостью и в режиме «одного окна», без сбора справок в госучреждениях, через нотариальную контору, в электронном виде в течение одного дня зарегистрировать право гражданина на недвижимость. Константин Корсик заверил, что новая система электронной регистрации прав на недвижимое имущество в Росреестре, введенная с начала 2017 года федеральным законом №218-ФЗ, в Москве спустя три месяца работы со сбоями, наконец-то заработала. Правда, по словам Константина Корсика, в новом законе обнаружились некоторые противоречия и нотариусами уже подготовлены изменения к федеральному закону №218-ФЗ, касающиеся формы подачи нотариусами документов на электронную регистрацию.

В связи с отменой Росреестром свидетельств о регистрации прав на недвижимость и переходом на выписки из ЕГРН все больше граждан обращаются к нотариусам с претензиями на отсутствие каких-либо печатей и подписей на новой форме документа о регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Константин Анатольевич заявил, что «без синей печати документ не греет душу граждан» и обсуждаются изменения в федеральное законодательство, разрешающие нотариусам проставлять штамп на нотариально удостоверенных документах.

«Есть мысли и планы предложить государству предоставить нотариусам прямой доступ к базе Росреестра, чтобы нотариус, удостоверяя сделку, мог самостоятельно зарегистрировать переход права в реестре. Нотариусы, совершая нотариальные действия, действуют от имени государства, в интересах граждан, готовят квалифицированные и юридически проверенные документы. У нас по России есть 8000 готовых фронт-офисов. Нужно совершенствовать законодательство», - поделился планами Президент ФНП.

Константин Корсик призвал нотариусов с целью повышения общественного доверия к нотариату в своей работе обратить внимание на высокую клиентоориентированность профессии, уйти от чиновничье-бюрократического подхода, повышать имидж нотариата через СМИ в рамках дозволенного. В качестве примера в этой части Президент ФНП привел Нотариальную палату Югры и Президента Палаты Жанну Самойлову, избранную недавно членом Общественной палаты РФ от Югры. Константин Корсик при этом призвал нотариусов открывать сайты нотариальных контор с возможностью электронной записи, но не заниматься откровенной рекламой в СМИ и Интернете путем подачи контекстной рекламы или массовым распространением контактной информации о нотариальной конторе. Нотариусам запрещено заниматься рекламой в соответствии с действующим законодательством и это может повлечь возбуждение дисциплинарного производства со стороны нотариальной палаты. Президент ФНП призвал участников заседания КМС обратить внимание на это при рассмотрении вопроса, касающегося применения Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ, и высказать предложения по внесению в документ изменений и дополнений.

Константин Анатольевич предложил участникам КМС детально обсудить и внести свои предложения в проект Регламента совершения нотариальных действий, который должен начать действовать со следующего года. Проект Регламента ФНП планирует предоставить в Минюст России до конца апреля текущего года.

Работа Координационно-методического совета нотариальных палат Уральского федерального округа выдалась очень насыщенной: за день нотариусы детально рассмотрели и обсудили около десяти вопросов, касающихся совершения нотариальных действий. Представители Нотариальной палаты Свердловской области Ольга Филиппова и Ирина Перевалова подробно проанализировали вопросы, касающиеся практики оформления сделок с недвижимостью – договоров оформления долей в праве собственности на жилое помещение, приобретенное за счет средств материнского капитала, а также смешанных договоров, содержащих элементы различных договоров. Нотариус из Ямало-Ненецкого автономного округа Минзифа Эмих интересно доложила об оформлении договоров, связанных с реализацией программы переселения граждан из ветхого и непригодного жилья, переселения граждан из районов Крайнего Севера. О применении положений приказа Минюста России №313, касающихся ведения реестров регистрации нотариальных действий, поделилась представитель Нотариальной палаты Югры, нотариус Сургута Наталья Долгих. Нотариусы в ходе заседания КМС детально обсудили вопрос об отличии брачного контракта от договора раздела совместно нажитого имущества между супругами, приобретении супругами имущества в долевую собственность, подробно доложенный представителем Челябинской областной нотариальной палаты Натальей Поповой. Активную дискуссию нотариусов вызвали вопросы, связанные с взиманием платы за оказание услуг правового и технического характера, а также практикой применения Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, о которых доложили представители Тюменской областной нотариальной палаты Татьяна Садовщикова и Ольга Филиппова.

Завершающим мероприятием КМС стала видеоконференция с директором Фонда «Центр инноваций и информационных технологий» Владимиром Голобоковым, в ходе которой были разобраны проблемные вопросы использования Единой информационной системы нотариата.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 144, комментариев: 0


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