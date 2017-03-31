​Сбербанк представил новые возможности для малого и среднего бизнеса // ВИДЕО

Западно-Сибирский банк Сбербанка отмечает рост интереса к продуктам кредитования со стороны корпоративных клиентов. В 2017 году представители малого и среднего бизнеса оформили в Сбербанке 725 кредитов на общую сумму более 27 млрд рублей.

«С начала текущего года корпоративным клиентам было выдано в 2 раза больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Мы запустили ряд новых продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса. Так, предприниматели могут воспользоваться сервисом online-передачи финансовой отчетности из системы программ «1С Предприятие». Отчеты формируются автоматически на основании бухгалтерских данных. Подтверждает предоставленную в банк информацию электронная подпись, которую теперь клиенты могут получить в Сбербанке всего за 5 минут», – подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Также для представителей малого и микро бизнеса запущена новая волна «Смарт-кредитов», максимальная сумма займа увеличена до 10 млн руб. На основании интеллектуальной модели обработки данных о клиенте формируется так называемый предодобренный кредит, после чего предприниматель получает смс-сообщение с индивидуальным предложением. Кредит можно получить в течение одного дня.

Стоит отметить, что с января 2017 года в России вступили в силу новые правила льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса, согласно которым субсидии получают сами банки. На сегодня в Западно-Сибирском банке Сбербанка выдано таких кредитов на общую сумму более 400 млн рублей, с учетом субсидирования процентная ставка для клиента составляет не более 3%.

Как отмечает Дмитрий Солнцев, в марте текущего года Сбербанк расширил территорию действия предложения «Риск на актив». Теперь получить кредит под залог имеющейся недвижимости могут клиенты Тюмени, Омска, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нового Уренгоя. Сумма займа может составлять до 60% от рыночной стоимости жилой недвижимости либо до 50% от стоимости коммерческой или производственной недвижимости.

Подробную информацию о продуктах и услугах Сбербанка для корпоративных клиентов можно получить в офисах обслуживания или на официальном сайте банка.