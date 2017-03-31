​Сбербанк и администрация Сургута заключили соглашение о сотрудничестве

Сургутсукое отделение Сбербанка и администрация Сургута заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали управляющий отделением банка Сергей Кузнецов и глава муниципалитета Вадим Шувалов.

Соглашение направлено на развитие социально-экономического потенциала города. Стороны планируют разработать механизмы привлечения дополнительных источников финансирования для проектов социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, жилищного строительства, а также развития муниципального-частного партнёрства.

«Сургут вносит особый вклад в экономику Ханты-Мансийского автономного округа и страны в целом. Сбербанк активно участвует в реализации региональных экономических и социальных проектов, является одним из крупнейших работодателей. Уверен, что благодаря сотрудничеству и конструктивному диалогу вместе мы сможем повысить качество жизни в Сургуте», – отметил Сергей Кузнецов.

«Убежден, что долгосрочные, эффективные и взаимовыгодные партнерские отношения помогут нам сформировать благоприятный инвестиционный климат в регионе. Подписание соглашения позволит расширить возможности получения банковских услуг физическими лицами и представителями бизнес-сообщества», – подчеркнул глава Сургута Вадим Шувалов.