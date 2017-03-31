​В Югре снижена грузоподъемность ледовых переправ на реках Иртыш и Конда

До пяти тонн снижена грузоподъемность ледовых переправ межмуниципального значения, расположенных на реке Иртыш в районе с.п. Батово и реке Конда в районе с.п. Выкатное, предупреждают инспекторы ГИМС.

«В настоящее время сотрудники ГИМС продолжают ежедневный мониторинг толщины и качества льда на переправах и обращают внимание водителей на крайнюю опасность превышения установленной грузоподъемности, особенно в весенний период, когда нарушается структура льда, он становится рыхлым и хрупким. Всем жителям округа сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Ранее сообщалось о закрытии восьми ледовых переправ межмуниципального значения и четыре технологических в Кондинском районе. Еще на шести переправах, расположенных на автозимниках Нижневартовского района, ограничено движение транспорта свыше 5 тонн.