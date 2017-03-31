​Евгений Плющенко объявил о завершении и спортивной карьеры

Российский фигурист Евгений Плющенко объявил, что завершает спортивную карьеру. В интервью «Матч ТВ» двухкратный олимпийский чемпион, в частности, сказал: «Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде [2018 года], может быть и поеду. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях».

Работа с молодежью станет основной для него, но тягаться с ней спортсмен больше не будет: «Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться — мне так кажется. У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде — сложно. Я уже наелся».