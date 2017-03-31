​ВЦИОМ выяснил: четверть россиян полагают, что Солнце крутится вокруг Земли

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал в интервью «Известиям», что четверть россиян верят, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Он отметил, что этот вопрос социологи задают россиянам на протяжении нескольких лет, и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность альтернативному взгляду на устройство мира.

«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», — сказал Федоров.