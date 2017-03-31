​Притормози: ГИБДД Югры объявило о запуске бессрочного профмероприятия «Скорость»

С 31 марта 2017 года и на постоянной основе на автодорогах федерального значения Р404 «Тюмень-Тобольск-Ханты - Мансийск» и «Подъезд к г.Сургут», а также на автодороге регионального значения «Иртыш» госавтоинспекторы Югры будут проводить профилактическое мероприятие «Скорость».

«Данное мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением установленной скорости движения, а также формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения на загородных автодорогах», - сообщили в пресс-службе ГИБДД округа.

Как сообщалось ранее, подразделениями ГИБДД автономного округа получено более 100 модернизированных измерителей скорости с видеофиксацией «Бинар». «Превышение скоростного режима водителями остается одной из основных причин ДТП на автодорогах. Теперь подобные нарушения будут выявляться не только стационарными комплексами фото-видеофиксации, но и инспекторами ДПС с помощью мобильных приборов», - отметили в ведомстве.

На всех приборах переустановлено программное обеспечение, исключающие случаи редактирования или удаления зафиксированной прибором информации.