​Евгений Марков: «Закон о наказах избирателей принят еще в 2007 году, и его необходимо исполнять».

Либерал-демократы не инициировали идею финансировать работы по благоустройству дворов в Югре за счет средств депутатского фонда. Накануне руководитель фракции ЛДПР, заместитель Председателя Комитета по бюджету, финансам и налогообложению Евгений Марков предложил представителям Правительства ХМАО-Югры искать другие резервы в окружных программах.

«Были ли проанализированы окружные программы на предмет эффективности использования средств и оптимизации расходов? Вы в программе по развитию ЖКХ нашли деньги, которые перенаправили на другие мероприятия. А были ли проанализированы другие программы? Сейчас вы предлагаете использовать депутатский фонд, а почему не резервы бюджета? Я убежден, что есть другие возможности, а сейчас нашли самый простой выход – забрать депутатские фонды»,- выступил на комитете депутат Евгений Марков.

В понедельник 27 марта состоялась рабочая группа депутатов, на которой рассматривался вопрос по перераспределению средств наказов избирателей на программу по формированию комфортной городской среды. Думское большинство предложило выделить средства депутатских фондов на благоустройство дворов в городах, районах Югры. На эти цели в 2017 году запланировали выделить порядка 449 млн. рублей. Из них часть средств найдена за счет внутреннего перераспределения ресурсов программы по развитию ЖКХ (около 200 млн. рублей), а остальную часть власти предложили закрыть за счет депутатского фонда. Либерал-демократы настаивали на том, чтобы средства наказов запланированные на 2 квартал 2017 года были сохранены, потому что уже проведена огромная работа с учреждениями и физическими лицами по оказанию материальной помощи через депутатские фонды. Частично к либерал-демократам прислушались – просеяли учреждения, которым будет оказана помощь.

В ЛДПР уверены, что депутатский фонд – это один из основных механизмов помощи избирателям и то, что власти Югры решили использовать его, таким образом, вызывает определенные вопросы. Накануне 29 марта в ходе выступления на заседании бюджетного комитета руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков высказал мнение своих коллег, а именно, озабоченность тем, что не только сейчас забирают средства депутатского фонда, но это, возможно, произойдет и на будущий 2018 год: «Не каждый осмелится задать этот вопрос, хотя он волнует многих депутатов. А сохранится ли в 2018 году сам депутатский фонд? Будут ли финансироваться депутатские наказы в последующие годы? Или в течение года произойдет что-то такое, где нам объяснят, что этих денег больше мы не увидим? Есть закон ХМАО о наказах избирателей, под него есть финансирование. Что будет в 2018 году? Сегодня вы заберете деньги у депутатского корпуса, а завтра скажете, что больше денег не будет. Скажите прямо», – обратился к представителям Правительства округа лидер фракции ЛДПР в Думе Югры Евгений Марков.

Ответа от чиновников он так и не услышал. Председатель Думы Югры Борис Хохряков ответил, что предложение использовать депутатский фонд исходит вовсе не от властей Югры, а от самих депутатов: «Это мы предлагаем правительству эти деньги, в том числе депутатские, на софинансирование программы по благоустройству дворов. Если говорить о суммах, то на сегодня запланировано муниципалитетам 449 млн. рублей, которые складываются из депутатского и резервного фондов. Обозначив эту цифру, мы имеем возможность привлечь из федерального бюджета 105 млн. рублей, хорошая возможность получить федеральные деньги».

Сегодня 30 марта на седьмом заседании Думы Югры руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков подчеркнул, что депутаты фракции ЛДПР не инициировали этот вопрос, и попросил вычеркнуть их из списка инициаторов. Евгений Владимирович заметил, что фракция в итоге согласилась с решением большинства депутатов, но настаивает на том, что есть другие возможности выделения средств для столь важной и нужной задачи, как благоустройство дворовых территорий.