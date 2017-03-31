​В мессенджере Telegram появилась функция звонков

Популярный мессенджер Telegram получил функцию звонков: об этом было сообщено в блоге проекта. Разработчики отмечают, что звонить можно всем пользователям независимо от того, какой телефон и операционную систему они используют. Причем каждый человек может настроить, кто ему может, а кто не может звонить, — все, никто или только абоненты из списка контактов, также можно исключить отдельного пользователя.

Все звонки зашифрованы, отмечают разрабочики.