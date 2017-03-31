​Путин и Трамп, возможно, встретятся до саммита G20

Американский Белый дом допустил возможность встречи президентов России и США до начала саммита G20, передает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Майкла Антона.

Тот заявил: «Мы пока не начали обсуждать с российским правительством конкретные даты проведения саммита. Наши двое лидеров встретятся на саммите «двадцатки» в июле, но возможно также, что они увидятся и ранее».

Напомним, что Владимир Путин ранее говорил о том, что Кремль готов к встрече, но «нужно обсудить параметры, содержание этих встреч, это, в значительной степени, зависит от американской стороны».