​В Мегионе столкнулись две «Тойоты», пострадали оба водителя // ФОТО

В четверг, 30 марта, в Югре случилось три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Югры. Одно из них произошло в Мегионе в 10.40 утра. 54-летний водитель на автомобиле «Тойота Кроун», двигаясь по улице Губкина, поворачивая налево на второстепенную дорогу, не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Марк 2», которым управлял 24-летний мужчина. В результате ДТП телесные повреждения получил оба водителя транспортных средств.
Фото пресс-службы ГИБДД Югры
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