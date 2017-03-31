Депутат Госдумы Виталий Милонов усыновил в Петербурге месячного мальчика, сообщает «Лайф». Малыш стал пятым ребенком в семье Виталия и Евы Милоновых. Двое детей — дочь Марфа и сын Николай — родные, двое — Пётр и Евдокия — приёмные. «Дети — это счастье и основа любой семьи. Чем больше детей — тем лучше. Долго выбирали имя, но нам помог владыка Маркел: благословил назвать Ильёй», — отметил парламентарий.
Виталий Милонов усыновил младенца
Это уже пятый ребенок в семье депутата
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 09:21, просмотров: 134, комментариев: 0
Кто берет квартиры? Наталия Лемец и Николай Епифанов — о портрете покупателя недвижимости в Сургуте // ONLINE 6 апреля в 11:00