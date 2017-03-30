​На благоустройство населенных пунктов Югры направят средства депутатского фонда

Средства депутатского фонда будут направлены на благоустройство населённых пунктов Югры. Речь идет о сумме 193 млн 494 тысяч 575 рублей. Эти деньги пойдут на софинансирование мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды» госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы».
Решение принято в ходе седьмого заседания окружной Думы по следам Послания Президент РФ Владимира Путина, в котором он подчеркнул необходимость обращать больше внимания на благоустройство наших городов, населённых пунктов.
«Средства из депутатского фонда необходимы для того, чтобы консолидировать в данной работе усилия Правительства, Думы, муниципальных образований и получить софинансирование из федерального бюджета, - пояснили в информационно-аналитическом управлении Думы. - Ежеквартально региональное Правительство будет представлять в Думу для рассмотрения информацию о реализации данного направления. Депутаты, в свою очередь, примут в исполнении данной подпрограммы непосредственное участие».
Что касается исполнения наказов избирателей, финансирование которых предусматривалось ранее из депутатского фонда, то все они будут реализованы посредством иных бюджетных механизмов.
Кто берет квартиры? Наталия Лемец и Николай Епифанов — о портрете покупателя недвижимости в Сургуте // ONLINE 6 апреля в 11:00