​На благоустройство населенных пунктов Югры направят средства депутатского фонда

Средства депутатского фонда будут направлены на благоустройство населённых пунктов Югры. Речь идет о сумме 193 млн 494 тысяч 575 рублей. Эти деньги пойдут на софинансирование мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды» госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы».

Решение принято в ходе седьмого заседания окружной Думы по следам Послания Президент РФ Владимира Путина, в котором он подчеркнул необходимость обращать больше внимания на благоустройство наших городов, населённых пунктов.

«Средства из депутатского фонда необходимы для того, чтобы консолидировать в данной работе усилия Правительства, Думы, муниципальных образований и получить софинансирование из федерального бюджета, - пояснили в информационно-аналитическом управлении Думы. - Ежеквартально региональное Правительство будет представлять в Думу для рассмотрения информацию о реализации данного направления. Депутаты, в свою очередь, примут в исполнении данной подпрограммы непосредственное участие».

Что касается исполнения наказов избирателей, финансирование которых предусматривалось ранее из депутатского фонда, то все они будут реализованы посредством иных бюджетных механизмов.