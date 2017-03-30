На прошедшем заседании Думы ХМАО парламентарии внесли изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в округе. «Поправки касаются продления срока осуществления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до 31 декабря 2019 года, что позволит сохранить предоставление мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости, в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов», - сообщили в информационно-аналитическом управлении окружной Думы.
Денежные пособия югорским семьям за рождение третьего и последующих детей будут выплачиваться до конца 2019 года
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