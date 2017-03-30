​За год средний размер автокредита в ХМАО вырос на 4,4 процента

За год средний размер автокредита в Югре вырос на 4,4 процента — до 731725 рублей. По данным на 1 марта 2016 года он составлял 700891 рубль. За это же время увеличился и срок кредитования на 2,9 процента — с 4,01 до 4,12 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй, основанные на сведениях 4000 кредиторов

Средний размер автокредита в России на 1 марта 2017 года составил 677,4 тысяч рублей, увеличившись за год на 9,9 процентов. При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового автомобиля за это же время выросла на 4,5 процента и составила 1 млн 343 тысяч рублей. Самая высокая динамика среднего размера автокредита зафиксирована в Нижегородской (+17,8%), Иркутской (+16,7%) и Челябинской (+15,9%) областях. В свою очередь, самая низкая динамика роста данного показателя отмечена в Красноярском крае (+4,3%), Ханты-Мансийском АО (+4,4%) и Краснодарском крае (+5,5%)

Средний срок кредита на покупку автомобиля за год увеличился на 2,3 процента и составил 4 года.