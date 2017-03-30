16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,3779   EUR  60,5950  

​За год средний размер автокредита в ХМАО вырос на 4,4 процента

За год средний размер автокредита в Югре вырос на 4,4 процента — до 731725 рублей. По данным на 1 марта 2016 года он составлял 700891 рубль. За это же время увеличился и срок кредитования на 2,9 процента — с 4,01 до 4,12 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй, основанные на сведениях 4000 кредиторов

Средний размер автокредита в России на 1 марта 2017 года составил 677,4 тысяч рублей, увеличившись за год на 9,9 процентов. При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового автомобиля за это же время выросла на 4,5 процента и составила 1 млн 343 тысяч рублей. Самая высокая динамика среднего размера автокредита зафиксирована в Нижегородской (+17,8%), Иркутской (+16,7%) и Челябинской (+15,9%) областях. В свою очередь, самая низкая динамика роста данного показателя отмечена в Красноярском крае (+4,3%), Ханты-Мансийском АО (+4,4%) и Краснодарском крае (+5,5%)

Средний срок кредита на покупку автомобиля за год увеличился на 2,3 процента и составил 4 года.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 21:12, просмотров: 97, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Молодежи в картинках дали альтернативное объяснение, почему снизился уровень жизни

​Молодежи в картинках дали альтернативное объяснение, почему снизился уровень жизни
«Кто не был в молодости революционером, у того нет сердца, а тот, кто потом не стал консерватором, у того нет ума», — данная фраза наиболее выразительно показывает различие в восприятии получаемой информации в зависимости от возраста.
Александр Пурышев, политолог Сегодня в 12:58
318 3
​Мы взяткам скажем «нет» // ИНФОГРАФИКА

​Мы взяткам скажем «нет» // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru «на лапу» никому не дает
Андрей Луговой Сегодня в 10:47
198 1
​Немногодетные семьи // ИНФОГРАФИКА

​Немногодетные семьи // ИНФОГРАФИКА
Половина голосующей аудитории siapress.ru согласна с предложением ограничивать количество приемных детей в семьях
Андрей Луговой 29 марта в 12:01
341 7
​Нового «Болотного дела» ждать не стоит

​Нового «Болотного дела» ждать не стоит
Причина проста: в следующем году выборы и власть постарается понравиться избирателям, а избивая и сажая детей, народной любви не добьешься.
Екатерина Шульман, политолог 28 марта в 16:06
1639 6
​Семейное дело

​Семейное дело
Молодая супружеская пара организовала в Сургуте воскресные прогулки с бездомными собаками
Елена Ногина, волонтер ОД «Дай лапу» 28 марта в 14:54
663 3
​Рынок ушел в красное // АУДИО, ТЕКСТ

​Рынок ушел в красное // АУДИО, ТЕКСТ
К чему приведет снижение ключевой ставки Центробанком и другие вопросы — в новостях из мира экономики
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 28 марта в 11:38
351 0
Олег Владимиров

​В пределах дарвинизма
По всей Руси люди на улицы повыскакивали, не хотят, чтобы он был им Димоном. Думаю, фигурант тоже не горит желанием им быть. Но что поделаешь, надо: Димон так Димон. Профессия такая.
Олег Владимиров 28 марта в 11:19
766 22
​Гомеопатия неактуальна // ИНФОГРАФИКА

​Гомеопатия неактуальна // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru определились со своим отношением к «сахарным шарикам»
Андрей Луговой 28 марта в 11:05
272 0
Анастасия Семихатских

​Необщественный транспорт
Не хочется возвращаться к старой шарманке а-ля «У нас такой богатый город, а нормального общественного транспорта (дорог / дворов / парков и иже с ними) нет…». А приходится.
Анастасия Семихатских 27 марта в 16:48
748 0
​Статья дня. Без будущего

​Статья дня. Без будущего
Митинги от безысходности. Почему люди снова ищут ответов на улице
Екатерина Винокурова 27 марта в 16:07
985 18
​День Поэзии: кому это нужно?

​День Поэзии: кому это нужно?
Представитель некоей общественной организации высказал претензии в том, что в стихах звучали упоминания алкоголя и уверенно добавил: «Наверняка, и пропаганда суицида — где, сказать не могу…»
Нина Сергеева, поэт, региональный куратор международного фестиваля День Поэзии 27 марта в 15:29
603 2
Митинги – это не про протест, а про политическую борьбу

Митинги – это не про протест, а про политическую борьбу
В 2011-2012 годах у Дмитрия Медведева и его команды возникла иллюзия, что люди вышли на улицы за них. Они думали так долгое время, но вчера им показали, что это не так.
​Евгений Минченко, политолог 27 марта в 14:41
711 4
На улицы вышло непуганое поколение

На улицы вышло непуганое поколение
Сейчас же мы видим, что люди вышли на улицу протестовать не против Чурова, подсчета голосов или какой-то политической партии, а именно против действующей власти.
Федор Крашенинников, политолог 27 марта в 13:26
1868 2
​Нас ждет новое закручивание гаек

​Нас ждет новое закручивание гаек
Эти протесты в очередной раз показали, что между властью и обществом растет разрыв и недопонимание, причем в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться.
Константин Киселев, политолог, депутат Екатеринбургской городской думы 27 марта в 12:15
818 0
​Правительство Югры обещает помощь муниципалитетам в сносе старого жилья

​Правительство Югры обещает помощь муниципалитетам в сносе старого жилья
И не отказывается от выплаты субсидий молодым семьям, но конкретные сроки не названы
Татьяна Раздрокова 25 марта в 13:50
707 0
​Да помогут нам столбики

​Да помогут нам столбики
Бытует мнение, что Сургут — город автомобилистов. Это действительно так. Некоторые настолько вросли в сиденье, что даже за хлебом в соседний магазин не ходят пешком. Собственно, это их право на комфорт. Но...
Надежда Макаренко 25 марта в 10:00
1135 4
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика