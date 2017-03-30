​В пятницу метель в Югре не утихнет

Ненастная погода ожидается в Югре и в пятницу, 30 марта. По прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в округе ожидается ветер порывами до 12-17 метров в секунду и снежная метель. На дорогах тоже будет небезопасно из-за гололедицы. Температура ночью составит -2,-7 ºС, по северо-западу -8,-13 ºС, днём -2,+3 ºС, по северо-западу до -7 ºС. На выходных также будет снежно, но ветер будет уже преимущественно умеренный.