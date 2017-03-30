​«Прямая линия» с Владимиром Путиным в апреле не состоится

«Прямая линия» с Владимиром Путиным, которая традиционно проходит в апреле, в этом году перенесена на более поздний срок. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, она точно состоится до августа, передает ТАСС. «Это связано с графиком президента, так, чтобы было удобно ему», - пояснил он.

Владимир Путин проводил «Прямую линию» уже 14 раз. В прошлом году беседа с жителями страны длилась 3 часа 40 минут. За это время президент успел ответить на 80 процессов.