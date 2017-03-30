​Полицейские Югры задержали участников трех ОПГ, ограбивших «Роснефть» на несколько десятков миллионов рублей

Сотрудниками УМВД России по Югре, РУ ФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке Управления Росгвардии по ХМАО и во взаимодействии со службой экономической безопасности НК «Роснефть» были задержаны 13 участников трех организованных преступных групп. Спецоперация по задержанию проходила одновременно в городах Нягани и Екатеринбурге, а также в поселке Талинка Октябрьского района, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативная информация о преступных действиях поступила от службы экономической безопасности НК «Роснефть. Преступники протяжении длительного времени совершали хищение углеводородного сырья из газопровода компании. По предварительным данным, ежемесячно злоумышленники получали доход в размере, превышающем 16 миллионов рублей.

У злоумышленников изъято оружие

По версии следствия, вступив в предварительный сговор, сотрудники подрядной организации и частного охранного предприятия с одного из участков межпромыслового газопровода осуществляли незаконный вывоз газового конденсата для реализации за пределами региона. Предполагается, что руководил злоумышленниками ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина, постоянно проживающий в Екатеринбурге. В его подчинении постоянно находилось 16 человек. Он также задержан.

Следователями УМВД России по ХМАО – Югре возбуждено сразу три уголовных дела по статьям «Кража» и «Покушение на совершение кражи». В настоящее время они соединены в одно производство. Шесть фигурантов уголовного дела заключены под стражу, в отношении семи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется розыск других соучастников.

В настоящее время в рамках расследования сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по документированию противоправной деятельности участников организованных групп, обыски, допросы свидетелей, очные ставки обвиняемых, комплекс необходимых экспертиз, а также изучают изъятую документацию, осуществляют проверки показаний на месте.