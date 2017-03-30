​Средний размер взятки в Югре за пять лет вырос в 20 раз

Средний размер взятки в Югре по итогам 2016 года составил 600 тысяч рублей. Это в 20 раз больше, чем пять лет назад, и кратно выше показателей по стране. Данные за прошлый год озвучил главный полицейский Югры Василий Романица, выступая 30 марта выступая с отчётом о работе полиции перед окружными депутатами, сообщает Znak.com.

Ранее начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко сообщил, что средний размер взятки в России в прошлом году составил почти 330 тысяч рублей. В Югре средний размер взятки в 2012 году составлял 30 тысяч рублей, в 2011 году – 19 тысяч рублей.

По итогам 2016 года в Югре было раскрыто почти 90 процентов экономических преступлений, которые позволили вернуть в бюджеты различного уровня около 2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2015 году. Были выявлены 94 резонансных коррупционных преступления, совершенных в особо крупном размере. В том числе 17 фактов взяточничества, что в два раза больше, чем в 2015 году. К уголовной ответственности привлечено 136 чиновников за тяжкие коррупционные деяния, 56 – за должностные проступки. Были выявлены факты взяточничества должностными лицами в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Советском районе.