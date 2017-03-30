Владимир Путин, комментируя воскресные акции протеста, напомнил о перевороте на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал несанкционированные митинги в России, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», сообщает RT. Он отметил, что обращения к России по поводу акций протеста и освобождения задержанных на них являются политизированными и используются с целью оказания давления на российские власти. При этом российский лидер напомнил, что всё это звучит на фоне действий полиции в Париже, где третий день идут массовые протесты.

Глава государства подчеркнул, что борьба с коррупцией в стране ведется: «Что касается наших внутриполитических событий, мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьёзной проблемой и для нас — кстати говоря, в последнее время меньшей, судя в том числе по опросам общественного мнения — и для других стран». И добавил, что считает неправильным, когда «какие-то политические силы пытаются использовать это не для улучшения ситуации, а для самораскрутки в преддверии политических событий, в том ичсле, выборных компаний внутри страны».

Он также напомнил события «арабской весны» и переворота на Украине. «Мы очень хорошо знаем, что это было одним из побудительных мотивов и поводов к государственному перевороту на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа - Украину, мы тоже хорошо знаем. Поэтому борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в корыстных политических целях — нет. Все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона, все кто выходит за рамки закона, должны нести наказание в рамках российского законодательства», - заключил президент.

Напомним, акции против коррупции прошли 26 марта во многих городах страны. Часть из них были несанкционированными. Только в Москве было задержано несколько сотен человек.