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​Национальный роуминг в России отменят

Решение ФАС ожидается уже сегодня

Решение об отмене национального роуминга уже принято и, возможно, уже сегодня будет оглашено, сообщает BFM.ru: его обсуждают на совещании в Федеральной антимонопольной службе.

Напомним, что об этом предупреждал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин — он называл и дату: 30 марта. «Мы будем констатировать, что решение принято», — сказал тогда он.

Отмена внутрироссийского роуминга может обернуться ростом цен, предупреждает министр связи Николай Никифоров, хотя антимонопольщики уверяют, что такого не допустят.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 180, комментариев: 0


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