​Национальный роуминг в России отменят

Решение об отмене национального роуминга уже принято и, возможно, уже сегодня будет оглашено, сообщает BFM.ru: его обсуждают на совещании в Федеральной антимонопольной службе.

Напомним, что об этом предупреждал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин — он называл и дату: 30 марта. «Мы будем констатировать, что решение принято», — сказал тогда он.

Отмена внутрироссийского роуминга может обернуться ростом цен, предупреждает министр связи Николай Никифоров, хотя антимонопольщики уверяют, что такого не допустят.