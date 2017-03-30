​Премьер Дмитрий Медведев посоветовал главе Минсельхоза «ставить будильник в разные места»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев посоветовал опоздавшему на заседание главе Минсельхоза Александру Ткачеву «ставить будильник в разные места», сообщает «Интерфакс».

«Кто не участвует в Арктическом форуме — большой арктический привет! — сказал премьер. — Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места».

Напомним, что Медведев 29 марта побывал с президентом Владимиром Путиным на Земле Франца-Иосифа: там он проверил, как идет «генеральная уборка» Арктики, а потом посетил Арктический форум в Архангельске.