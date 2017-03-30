​Нобелевский лауреат Алексей Абрикосов умер сегодня

Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов умер в возрасте 88 лет, сообщает «Эхо Москвы», ссылаясь на экс-министра образования РФ Дмитрия Ливанова.
Напомним, что Алексей Абрикосов — советский и американский физик-теоретик, академик РАН, доктор физико-математических наук. Он получил Нобелевскую премию в 2003 году за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».
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